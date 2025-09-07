Українські дрони-перехоплювачі цієї ночі збили понад 150 цілей, - Зеленський

Президент розповів, що за одну ніч на 7 вересня Росія використала понад 400 дронів типу "Шахед", а загальна кількість засобів повітряного нападу в тому ударі сягала 810.

Майже половина цих дронів мала на меті ускладнити повітряну обстановку та перевантажити системи протиповітряної оборони України.

Крім того, за даними Зеленського, були застосовані ракети, зокрема балістичні. Глава України наголосив, що значну частину ворожих атак вдалося збити, і це він оцінює як вагомий результат.

"Є результати щодо дронів-перехоплювачів: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники", - зазначив він.

Зеленський подякував силам ППО й додав, що, попри успіхи, не все вдалося збити. Президент наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони, що залишається пріоритетним завданням для України.