Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украинские дроны-перехватчики этой ночью сбили более 150 целей, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент рассказал, что за одну ночь на 7 сентября Россия использовала более 400 дронов типа "Шахед", а общее количество средств воздушного нападения в том ударе достигало 810.

Почти половина этих дронов имела целью осложнить воздушную обстановку и перегрузить системы противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, по данным Зеленского, были применены ракеты, в частности баллистические. Глава Украины подчеркнул, что значительную часть вражеских атак удалось сбить, и это он оценивает как весомый результат.

"Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики", - отметил он.

Зеленский поблагодарил силы ПВО и добавил, что, несмотря на успехи, не все удалось сбить. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны, что остается приоритетной задачей для Украины.

Обстрел Украины 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия осуществила масштабный удар по Украине, применив более 800 воздушных средств, среди которых были крылатые и баллистические ракеты, а также дроны.

В Киеве атаки пришлись на многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, к тому же впервые пострадало здание правительства в центре города.

В результате атак в Киеве пострадали по меньшей мере 20 человек, еще двое погибли - мать и ее трехмесячный сын.

Взрывы прогремели также в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге.

Российское Минобороны попыталось объяснить атаки своей версией событий, пытаясь оправдать обстрелы украинских городов.

Больше деталей о последствиях ударов читайте в материале РБК-Украина.

