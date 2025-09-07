Украинские дроны-перехватчики этой ночью сбили более 150 целей, - Зеленский

В ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент рассказал, что за одну ночь на 7 сентября Россия использовала более 400 дронов типа "Шахед", а общее количество средств воздушного нападения в том ударе достигало 810.
Почти половина этих дронов имела целью осложнить воздушную обстановку и перегрузить системы противовоздушной обороны Украины.
Кроме того, по данным Зеленского, были применены ракеты, в частности баллистические. Глава Украины подчеркнул, что значительную часть вражеских атак удалось сбить, и это он оценивает как весомый результат.
"Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики", - отметил он.
Зеленский поблагодарил силы ПВО и добавил, что, несмотря на успехи, не все удалось сбить. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны, что остается приоритетной задачей для Украины.
Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия осуществила масштабный удар по Украине, применив более 800 воздушных средств, среди которых были крылатые и баллистические ракеты, а также дроны.
В Киеве атаки пришлись на многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, к тому же впервые пострадало здание правительства в центре города.
В результате атак в Киеве пострадали по меньшей мере 20 человек, еще двое погибли - мать и ее трехмесячный сын.
Взрывы прогремели также в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге.
Российское Минобороны попыталось объяснить атаки своей версией событий, пытаясь оправдать обстрелы украинских городов.
