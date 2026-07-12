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Українські дрони за одну ніч уразили 14 суден "тіньового флоту" РФ

17:30 12.07.2026 Нд
2 хв
Ці кораблі допомагали Росії обходити жорсткі санкції
aimg Сергій Козачук
Фото: СУ уразили 14 кораблів РФ в Азовському морі та Криму (dpsu.gov.ua)

Сили безпілотних систем України провели успішну нічну операцію, уразивши одразу 14 російських суден, які забезпечували воєнну логістику окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Деталі нічної операції

Українські оператори дронів завдали точних ударів по логістичних об'єктах ворога в акваторії Азовського моря та поблизу окупованого Криму. Зокрема, під удар потрапили:

  • 10 танкерів в Азовському морі - їх атакували бійці 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру та 412-ї бригади Nemesis
  • 1 пором в Азовському морі, який успішно уразили оператори 1-го окремого центру
  • 3 пороми у районі міста Керч в Анексованому Криму - по них відпрацювали воїни 413-го окремого полку "Рейд"

Уражені судна забезпечували функціонування "тіньового флоту" РФ та допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції.

Ці удари значно ускладнюють логістику російських військ та знижують спроможність РФ фінансувати воєнну економіку.

Трофеї українських дронів за тиждень

Ця атака стала частиною масштабної кампанії з ліквідації російського тіньового флоту. Загалом у період з 6 по 13 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 90 одиниць російських суден.

Полювання на тіньовий флот Росії

Нагадаємо, раніше українські дрони атакували ще 9 танкерів тіньового флоту РФ та частково знеструмили Крим. Тоді під час нічної операції Сил безпілотних систем України, окрім ураження суден та провокування блекауту на окупованому півострові, військовим вдалося поцілити у 53 військові цілі ворога.

Крім того, напередодні ще два танкери тіньового флоту РФ підбили українські дрони в Азовському морі. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, ці судна стали дев'ятим та десятим у списку "прикурених" за добу, а загальна кількість уражених танкерів окупантів тоді швидко зросла до 12 одиниць.

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