Украинские дроны за одну ночь поразили 14 судов "теневого флота" РФ

Силы беспилотных систем Украины провели успешную ночную операцию, поразив сразу 14 российских судов, обеспечивавших военную логистику окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
Украинские операторы дронов нанесли точные удары по логистическим объектам врага в акватории Азовского моря и вблизи оккупированного Крыма. В частности, под удар попали:
Пораженные суда обеспечивали функционирование "теневого флота" РФ и помогали Кремлю обходить международные санкции.
Эти удары существенно усложняют логистику русских войск и снижают способность РФ финансировать военную экономику.
Эта атака стала частью масштабной кампании по ликвидации российского теневого флота. Всего в период с 6 по 13 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц российских судов.
Напомним, ранее украинские дроны атаковали еще 9 танкеров теневого флота РФ и частично обесточили Крым. Тогда во время ночной операции Сил беспилотных систем Украины, кроме поражения судов и провоцирования блекаута на оккупированном полуострове, военным удалось попасть в 53 военных целей врага.
Кроме того, накануне еще два танкера теневого флота РФ подвели украинские дроны в Азовском море. По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, эти суда стали девятым и десятым в списке "прикуренных" в сутки, а общее количество пораженных танкеров окупантов тогда быстро возросло до 12 единиц.