Украинские дроны FP-1 ударили по складу большого логистического узла в РФ, - Fire Point

Фото: дроны FP-1 поразили важный состав в Коледино (коллаж РБК-Украина)

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Украинские дроны FP-1 поразили склад логистического оператора "3PL" в Коледино. Объект обеспечивает хранение и распределение грузов для крупных российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fire Point.

Что известно об ударе по Коледино По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 попали в склад логистического оператора "3PL" в Коледине. Этот комплекс является важным логистическим узлом. Он обеспечивает: хранение грузов;

сортировка товаров;

распределение продукции для крупных российских компаний и маркетплейсов. Фото: последствия удара (t.me/firepointofficial) "Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепей и нанося ущерб крупным российским компаниям", - говорится в заявлении.