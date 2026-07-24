Fire Point показала запуск ракети "Фламінго", яка атакувала завод у РФ (яскраве відео)
У мережі з'явились кадри пуску української ракети "Фламінго", яка влучила у важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Fire Point.
Що показали на відео
На відео видно момент старту ракети.
Ракета влучила у машинобудівне підприємство "Авітек", що входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей".
Завод спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, ракет-мішеней, катапультних крісел та інших авіаційних систем.
Що саме виробляв "Авітек"
Підприємство брало участь у виробництві зенітного ракетного комплексу "Тор", а також крилатих ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А - завод постачав компоненти для їхніх двигунів.
Крім того, на заводі виробляли, ремонтували та модернізували катапультні крісла К-36ДМ, які встановлюють на винищувачі Су-34 і Су-57.
Зеленський підтвердив удар
Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу в Кірові, який займається виробництвом компонентів для ракет.
Нагадаємо, у ніч на 23 липня Сили оборони України завдали ударів по кількох військових та військово-економічних об'єктах Росії.
Під удар потрапив танкер у Чорному морі, який перевозив паливо для армії РФ, а також понтонна переправа й район зосередження військ на Донеччині.
Тим часом вранці 24 липня ракети атакували російське місто Кіров.
За попередніми даними, ударів зазнало підприємство "Авітек", яке виробляє авіаційні комплектуючі та засоби порятунку пілотів.