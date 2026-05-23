Українські дрони атакували два військові кораблі РФ у Новоросійську

У ніч проти 23 травня українські військові завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем ЗСУ.
За інформацією СБС, у зону ураження на військово-морській базі "Новоросійськ" у Краснодарському краї потрапили фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.
Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили.
"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся!", - написав Мадяр.
Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, "Шесхарис" і нафтосховище "Грушова балка". Останнє СБС називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі, на 1,2 млн тонн.
У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були й інші цілі: тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровеньки на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники й бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Окремо в підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу "Оса" в Донецьку.
До операцій глибинного ураження були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада "NEMESIS".
Нагадаємо, у ніч на 7 травня Сили оборони уразили в районі пункту базування "Каспійськ" у Дагестані малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", носій крилатих ракет "Калібр".
Раніше, у ніч на 5 квітня, дрони вже атакували Новоросійськ, тоді в районі терміналу "Шесхарис" спалахнула пожежа.
Згодом Bloomberg повідомило, що після тієї атаки термінал простоював п'ять днів, що стало однією з причин падіння морського експорту російської нафти до найнижчого рівня за вісім місяців.