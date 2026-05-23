UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українські дрони атакували два військові кораблі РФ у Новоросійську

18:14 23.05.2026 Сб
2 хв
Кораблі стояли у своїй базі, але це їх не врятувало
aimg Валерія Абабіна
Фото: ЗСУ уразили російський фрегат “Адмірал Ессен" (росЗМІ)

У ніч проти 23 травня українські військові завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також: Горіли "Шесхарис", "Грушова" і танкер РФ: Генштаб розкрив деталі атаки Новоросійська

За інформацією СБС, у зону ураження на військово-морській базі "Новоросійськ" у Краснодарському краї потрапили фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили.

"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся!", - написав Мадяр.

Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, "Шесхарис" і нафтосховище "Грушова балка". Останнє СБС називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі, на 1,2 млн тонн.

У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були й інші цілі: тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровеньки на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники й бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Окремо в підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу "Оса" в Донецьку.

До операцій глибинного ураження були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада "NEMESIS".

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Сили оборони уразили в районі пункту базування "Каспійськ" у Дагестані малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", носій крилатих ракет "Калібр".

Раніше, у ніч на 5 квітня, дрони вже атакували Новоросійськ, тоді в районі терміналу "Шесхарис" спалахнула пожежа.

Згодом Bloomberg повідомило, що після тієї атаки термінал простоював п'ять днів, що стало однією з причин падіння морського експорту російської нафти до найнижчого рівня за вісім місяців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниАтака дронів