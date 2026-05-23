Українські дрони атакували два військові кораблі РФ у Новоросійську

За інформацією СБС, у зону ураження на військово-морській базі "Новоросійськ" у Краснодарському краї потрапили фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили.

"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся!", - написав Мадяр.

Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, "Шесхарис" і нафтосховище "Грушова балка". Останнє СБС називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі, на 1,2 млн тонн.

У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були й інші цілі: тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровеньки на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники й бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Окремо в підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу "Оса" в Донецьку.

До операцій глибинного ураження були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада "NEMESIS".