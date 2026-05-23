Украинские дроны атаковали два военных корабля РФ в Новороссийске

По информации СБС, в зону поражения на военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае попали фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356 и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.

Степень поражения обоих кораблей в подразделении не уточнили.

"Ты обречен когда-то затонуть, короста, - не спрячешься!", - написал Мадьяр.

Удару также подверглись два нефтяных терминала в районе Новороссийска, "Шесхарис" и нефтехранилище "Грушевая балка". Последнее СБС называют крупнейшим хранилищем нефтепродуктов на Кавказе, на 1,2 млн тонн.

В подразделении добавили, что той же ночью под ударами были и другие цели: тыловая база и логистический хаб 6-й армии ВВС и ПВО РФ в населенном пункте Ровеньки на Луганщине, пункт управления беспилотниками в Олешках на Херсонщине, а также топливозаправщики и бронетехника на временно оккупированной части Запорожской области.

Отдельно в подразделении заявили об уничтожении зенитного ракетного комплекса "Оса" в Донецке.

К операциям глубинного поражения были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, в частности 414-я отдельная бригада "Птицы Мадьяра" и 412-я бригада "NEMESIS".