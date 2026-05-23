Украинские дроны атаковали два военных корабля РФ в Новороссийске
В ночь на 23 мая украинские военные нанесли удар дронами по военно-морской базе в Новороссийске. В зону поражения попали два корабля Черноморского флота РФ - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение "Птицы Мадьяра" Сил беспилотных систем ВСУ.
Степень поражения обоих кораблей в подразделении не уточнили.
"Ты обречен когда-то затонуть, короста, - не спрячешься!", - написал Мадьяр.
Удару также подверглись два нефтяных терминала в районе Новороссийска, "Шесхарис" и нефтехранилище "Грушевая балка". Последнее СБС называют крупнейшим хранилищем нефтепродуктов на Кавказе, на 1,2 млн тонн.
В подразделении добавили, что той же ночью под ударами были и другие цели: тыловая база и логистический хаб 6-й армии ВВС и ПВО РФ в населенном пункте Ровеньки на Луганщине, пункт управления беспилотниками в Олешках на Херсонщине, а также топливозаправщики и бронетехника на временно оккупированной части Запорожской области.
Отдельно в подразделении заявили об уничтожении зенитного ракетного комплекса "Оса" в Донецке.
К операциям глубинного поражения были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, в частности 414-я отдельная бригада "Птицы Мадьяра" и 412-я бригада "NEMESIS".
Напомним, в ночь на 7 мая Силы обороны поразили в районе пункта базирования "Каспийск" в Дагестане малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", носитель крылатых ракет "Калибр".
Ранее, в ночь на 5 апреля, дроны уже атаковали Новороссийск, тогда в районе терминала "Шесхарис" вспыхнул пожар.
Впоследствии Bloomberg сообщило, что после той атаки терминал простаивал пять дней, что стало одной из причин падения морского экспорта российской нефти до самого низкого уровня за восемь месяцев.