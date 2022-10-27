Українські десантники розбили замасковану техніку окупантів: відео

На південній ділянці фронту українські десантники філігранно знищили замасковану техніку росіян разом з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Десантно-штурмових військ.

В публікації йдеться про те, що українські десантники "влаштували полювання" на бронетехніку російських окупантів. На відео з безпілотника зафіксована злагоджена робота аеророзвідки та артилерійського підрозділу - вони знаходять замасковану техніку ворога та знищують її.