Українські десантники розбили замасковану техніку окупантів: відео
Фото: українські десантники знищили техніку росіян (Міністерство оборони України)
На південній ділянці фронту українські десантники філігранно знищили замасковану техніку росіян разом з екіпажем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Десантно-штурмових військ.
В публікації йдеться про те, що українські десантники "влаштували полювання" на бронетехніку російських окупантів. На відео з безпілотника зафіксована злагоджена робота аеророзвідки та артилерійського підрозділу - вони знаходять замасковану техніку ворога та знищують її.
Нагадаємо, що 26 жовтня нацгвардійці вдарили по позиціям росіян на сході, внаслідок чого знищили склад боєприпасів та чимало техніки. Того ж дня на Донецькому напрямку українські захисники знищили ворожий бронетранспортер за допомогою артилерії та безпілотника у Донецькій області.