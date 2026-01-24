Українські десантники знищили артилерійську гармату РФ під Куп’янськом (відео)

Як повідомляють військові, артилерійський засіб противника було виявлено під час повітряної розвідки. Після підтвердження координат по цілі завдали точного удару FPV-дронами.

У результаті ураження гармата була повністю знищена та припинила виконання бойових завдань.

Втрати артилерії змусили противника згорнути активні дії на цій ділянці фронту та суттєво знизили інтенсивність вогневого впливу по українських позиціях.