Украинские десантники уничтожили артиллерийскую пушку РФ под Купянском (видео)

Как сообщают военные, артиллерийское средство противника было обнаружено во время воздушной разведки. После подтверждения координат по цели нанесли точный удар FPV-дронами.

В результате поражения пушка была полностью уничтожена и прекратила выполнение боевых задач.

Потери артиллерии заставили противника свернуть активные действия на этом участке фронта и существенно снизили интенсивность огневого воздействия по украинским позициям.