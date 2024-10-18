Українські десантники взяли у полон окупанта-єгиптянина на Курахівському напрямку
Українські десантники взяли у полон єгиптянина, який воював на боці росіян. Це сталося на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського в ефірі телемарафону.
Він прокоментував інформацію про те, що нібито росіяни отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не потрапляти в український полон. Дрималовський зазначив, що воїни 79 бригади фіксували, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і підривали себе гранатами або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.
Він також повідомив, що нещодавно в полону українських воїнів потрапив єгиптянин. Він приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але отримавши російський паспорт, вже за місяць отримав повістку на фронт.
"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", - сказав Дрималовський.
Ще один полонений - це типовий представник російської армії - колишній в'язень, який пішов на війну проти України за 200 тисяч рублів.
Втрати армії РФ
За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже 675 тисяч солдатів. За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 росіян.
Крім того, росіяни збираються залучити на війну проти України солдатів з КНДР. За словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея вже готує контингент. КНДР та Росія мають намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, не лише піхоту.
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