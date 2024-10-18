Украинские десантники взяли в плен оккупанта-египтянина на Кураховском направлении
Украинские десантники взяли в плен египтянина, воевавшего на стороне россиян. Это произошло на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.
Он прокомментировал информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен. Дрималовский отметил, что воины 79 бригады фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.
Он также сообщил, что недавно в плен украинских воинов попал египтянин. Он приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но получив российский паспорт, уже через месяц ему выдели повестку на фронт.
"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", - сказал Дрималовский.
Еще один пленный - это типичный представитель российской армии - бывший заключенный, который пошел на войну против Украины за 200 тысяч рублей.
Потери армии РФ
По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже 675 тысяч солдат. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили более 1500 россиян.
Кроме того, россияне собираются привлечь на войну против Украины солдат из КНДР. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея уже готовит контингент. КНДР и Россия намерены подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, не только пехоты.
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