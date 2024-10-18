Украинские десантники взяли в плен оккупанта-египтянина на Кураховском направлении

Украинские десантники взяли в плен египтянина, воевавшего на стороне россиян. Это произошло на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.

Он прокомментировал информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен. Дрималовский отметил, что воины 79 бригады фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.

Он также сообщил, что недавно в плен украинских воинов попал египтянин. Он приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но получив российский паспорт, уже через месяц ему выдели повестку на фронт.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", - сказал Дрималовский.

Еще один пленный - это типичный представитель российской армии - бывший заключенный, который пошел на войну против Украины за 200 тысяч рублей.