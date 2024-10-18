Втрати РФ у війні проти України перевищили 675 000 військових, за добу понад 1500, - Генштаб
За останню добу з 17 на 18 жовтня, росіяни втратили на фронті 1530 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати Росії у війні проти України у живій силі складають 675 800.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 675 800 (+1530) осіб;
- танків - 9027 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 18 053 (+51) од.;
- артилерійських систем - 19 533 (+23) од.;
- РСЗВ - 1232 од.;
- засоби ППО - 978 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 152 (+48) од.;
- крилатих ракет - 2620 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 908 (+93) од.;
- спеціальної техніки - 3448 (+5) од.
Нагадаємо, що з 16 на 17 жовтня ворог втратив за добу 1420 солдатів. Також ЗСУ знищили 17 танків, 33 ББМ та 51 артилерійську систему.
Також ми писали, що станом на вечір, 22:00 17 жовтня, по всій лінії фронту було зафіксовано 191 бій. По 45 бойових зіткнень відбулося на Покровському та Лиманському напрямках.
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