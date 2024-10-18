Втрати РФ у війні проти України перевищили 675 000 військових, за добу понад 1500, - Генштаб

За останню добу з 17 на 18 жовтня, росіяни втратили на фронті 1530 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати Росії у війні проти України у живій силі складають 675 800.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Нагадаємо, що з 16 на 17 жовтня ворог втратив за добу 1420 солдатів. Також ЗСУ знищили 17 танків, 33 ББМ та 51 артилерійську систему.

Також ми писали, що станом на вечір, 22:00 17 жовтня, по всій лінії фронту було зафіксовано 191 бій. По 45 бойових зіткнень відбулося на Покровському та Лиманському напрямках.

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