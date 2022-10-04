Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області

Українські військові продовжують успішний контрнаступ у Херсонській області. Сьогодні військові опублікували відео зі звільненої Малої Олександрівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни", - йдеться у заяві.
У вівторок, 04 жовтня, підрозділи однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка Херсонської області.
Попередньо, до найближчих позицій окупантів майже 12 кілометрів.
Нагадаємо, що сьогодні військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області.
Також сьогодні стало відомо, що українські військові підняли прапор України над селами Давидів Брід та Старосілля Херсонської області.
Вчора, 3 жовтня, наші воїни увійшли до села Шевченка Херсонської області. Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.
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