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Украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области

Фото: Украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление в Херсонской области. Сегодня военные опубликовали видео из освобожденной Малой Александровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны", - говорится в заявлении.

Во вторник, 04 октября, подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области.

Предварительно, до ближайших позиций оккупантов почти 12 километров.

Напомним, что сегодня военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

Также стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.

Вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. Также ВСУ вчера заняли Борову в Харьковской области.

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