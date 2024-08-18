Українські десантники показали відео засідок для противника у Курській області

Десантники показали деталі своєї роботи у Курській області, які були зняті воїном-десантником 82 бригади ДШВ ЗС України.

На кадрах видно, як українські бійці підбили спочатку одне авто з російськими військовими та допитують одного з них. Потім показана ліквідація ще однієї машини з солдатами РФ.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що з 6 серпня російські окупанти почали скаржитися на бої в Курській області. Спочатку Україна не визнавала участь у цих подіях, проте згодом президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація перебуває під контролем українських військових.

Станом на 15 серпня було відомо, що Україна взяла під свій контроль 82 населених пункти РФ.

Також під час боїв у Курській області бійці СБУ у Курській області взяли у полон відразу 102 російських військовослужбовців. За даними джерел РБК-Україна, серед полонених також вояки кадирівського підрозділу "Ахмат".

Вчора Зеленський повідомив, що операція в Курській області ще триває, а Україна тим часом вдало поповнює обмінний фонд.

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