Украинские десантники показали видео засад для противника в Курской области

Десантники показали детали своей работы в Курской области, снятые воином-десантником 82 бригады ДШВ ВС Украины.

На кадрах видно, как украинские бойцы подвели сначала одно авто с российскими военными и допрашивают одного из них. Затем показана ликвидация еще одной машины с солдатами РФ.

Ситуация в Курской области

Напомним, что с 6 августа российские оккупанты начали жаловаться на бои в Курской области. Первоначально Украина не признавала участие в этих событиях, однако впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация находится под контролем украинских военных.

По состоянию на 15 августа было известно, что Украина взяла под свой контроль 82 населенных пункта РФ.

Также во время боев в Курской областибойцы СБУ в Курской области взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих. По данным источников РБК-Украина, среди пленных также воины кадыровского подразделения "Ахмат".

Вчера Зеленский сообщил, что операция в Курской области продолжается , а Украина тем временем удачно пополняет обменный фонд.

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