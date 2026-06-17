Українські далекобійні удари заганяють ППО Росії у глухий кут, - CBS News

Армія РФ стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів С-300. Це суттєво послаблює протиповітряну оборону ворога та дозволяє ЗСУ ефективніше нищити військові об'єкти у глибокому тилу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Чому у РФ виник дефіцит ракет

Як повідомило видання, за інформацією українських посадовців, знайомих з оцінками розвідки, Москва вичерпує запаси систем С-300 "нестійкими темпами".

Однією з головних причин стало те, що окупанти перепрофілювали ці зенітні ракети для ударів по наземних цілях в Україні як ракети класу "земля-земля".

Крім того, арсенали ворога виснажують регулярні нальоти нових українських безпілотників глибокого ураження, зокрема реактивних моделей. Росія змушена витрачати дорогі перехоплювачі на відбиття цих атак замість захисту від ракетних ударів.

Ситуацію для Кремля ускладнює й те, що Україна веде цілеспрямоване полювання на російські засоби ППО.

"За останні кілька місяців Україна знищила або вразила велику кількість систем протиповітряної оборони на окупованих територіях - у Криму, Луганську та інших місцях", - пояснив російський військовий експерт Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

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Проблеми з виробництвом та інші системи

Поповнити дефіцит радянських С-300 Росії вкрай важко. Через жорсткі західні санкції Москва відчуває нестачу ключових імпортних компонентів, зокрема головок самонаведення та модулів керування, які раніше постачалися від західних та китайських виробників.

Водночас у ГУР МО попереджають, що ворог усе ще має значні оборонні потужності.

За словами виконувача обов'язків голови розвідки Олега Чорного, зараз Москва фокусується на "виробництві ракет для сучасніших" комплексів ППО, таких як С-350, С-400 та "Панцир-С1".