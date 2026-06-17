Украинские дальнобойные удары ставят ПВО России в тупик, - CBS News

Армия РФ сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов С-300. Это существенно ослабляет противовоздушную оборону противника и позволяет ВСУ более эффективно уничтожать военные объекты в глубоком тылу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Почему в РФ возник дефицит ракет

Как сообщило издание, по информации украинских чиновников, знакомых с оценками разведки, Москва исчерпывает запасы систем С-300 "неустойчивыми темпами".

Одной из главных причин стало то, что оккупанты перепрофилировали эти зенитные ракеты для ударов по наземным целям в Украине как ракеты класса "земля-земля".

Кроме того, арсеналы противника истощаются из-за регулярных налетов новых украинских беспилотников глубокого поражения, в частности реактивных моделей. Россия вынуждена тратить дорогостоящие перехватчики на отражение этих атак вместо защиты от ракетных ударов.

Ситуацию для Кремля осложняет и то, что Украина ведет целенаправленную охоту на российские средства ПВО.

"За последние несколько месяцев Украина уничтожила или повредила большое количество систем противовоздушной обороны на оккупированных территориях - в Крыму, Луганске и других местах", - пояснил российский военный эксперт Института исследований внешней политики Роб Ли.

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Проблемы с производством и другие системы

Восполнить дефицит советских С-300 России крайне сложно. Из-за жестких западных санкций Москва испытывает нехватку ключевых импортных компонентов, в частности головок самонаведения и модулей управления, которые ранее поставлялись западными и китайскими производителями.

В то же время в ГУР Минобороны предупреждают, что у врага по-прежнему имеются значительные оборонные мощности.

По словам исполняющего обязанности главы разведки Олега Черного, сейчас Москва сосредоточивается на "производстве ракет для более современных" комплексов ПВО, таких как С-350, С-400 и "Панцирь-С1".