Українські чоловіки почали отримувати у Польщі фальшиві повістки з погрозами

"У зв'язку з отриманими сигналами про фальшиві листи, надіслані громадянам України, Управління у справах іноземців роз'яснює, що воно не є автором закликів до військової служби", - пише орган.

В повістках, які видаються за листи від імені Управління у справах іноземців, чоловікам, окрім заклику до проходження військової служби, містяться погрози щодо юридичної відповідальності та екстрадиції.

Український легіон у Польщі

Український легіон представляє собою формування, яке було створено для громадян України, що перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі та прагнуть приєднатись до оборони своєї країни.

У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Українського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00.

В кінці грудня посол України в Польщі Василь Боднар розповів про те, що до України почали прибувати перші добровольці, які вступили до Українського легіону.