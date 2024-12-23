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Перші добровольці Українського легіону вже прибули в Україну з Польщі, - посол

Понеділок 23 грудня 2024 17:59
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Перші добровольці Українського легіону вже прибули в Україну з Польщі, - посол Ілюстративне фото: українські добровольці почали прибувати до України з Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україну почали прибувати добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі. Вони продовжать навчання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

Він зазначив, що навчання перших добровольців продовжиться на українських полігонах. При цьому дипломат не уточнив, скільки саме добровольців прибуло в Україну.

За словами Боднара, Український легіон - це історія успіху, з якої деякі політики і російська пропаганда намагаються зробити зробити негативний факт.

"Процес (набору - ред.), звісно, ми хотіли б, щоб він ішов швидше, але він іде як іде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступна в усіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо тільки добровільне заохочення, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього запрошуються, переконаний, матимуть відповідну сатисфакцію за хорошу підготовку", - додав посол.

Український легіон

Нагадаємо, влада Польщі погодилася сформувати Український легіон із громадян України, які проживають у країнах Європи. Наразі добровольців навчають на території Польщі. Також польська влада зобов'язалася їх озброїти.

Як зазначав ще 8 жовтня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, що за день після початку набору в Український легіон 196 українців подали заявки.

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