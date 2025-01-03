Украинские мужчины начали получать в Польше фальшивые повестки с угрозами

"В связи с полученными сигналами о фальшивых письмах, направленных гражданам Украины, Управление по делам иностранцев разъясняет, что оно не является автором призывов к военной службе", - пишет орган.

В повестках, которые выдаются за письма от имени Управления по делам иностранцев, мужчинам, кроме призыва к прохождению военной службы, содержатся угрозы о юридической ответственности и экстрадиции.

Украинский легион в Польше

Украинский легион представляет собой формирование, которое было создано для граждан Украины, находящихся за рубежом, в частности на территории Польши и стремящихся присоединиться к обороне своей страны.

В октябре в польском городе Люблин стартовал набор в ряды Украинского легиона. Призывной пункт функционирует ежедневно с 9:00 до 17:00.

В конце декабря посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал о том, что в Украину начали прибывать первые добровольцы, которые вступили в Украинский легион.