В одному з міст Польщі можна вступити в українській легіон. Як це зробити

Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України у польському Любліні. Він відкрився на базі Консульства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща - озброєння і техніку", - сказано у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, центр працює щодня з 09:00 до 17:00, без перерв.

Український легіон в Польщі

У липні цього року Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Ця угода передбачала підготовку українських військових.

РБК-Україна розповідало про те, як набиратимуть добровольців до українського легіону.

Тоді ж голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджував, що у Польщі вже тисячі охочих вступити до українського легіону. Однак днями голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які вирішили приєднатись до українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою".

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