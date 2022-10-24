Українські "браконьєри" показали знищення російської БПМ у Донецькій області (відео)
Українські захисники пострілом у люк за допомогою безпілотника знищили російську бойову машину піхоти у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
""Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ продовжують палити російську техніку на фронті! Цього разу "трьохочковим пострілом" у люк знищено ворожу БМП у Донецькій області", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що такими філігранними снайперськими влучаннями саме у відкриті люки оператори дронів з цього підрозділу знищили вже більше 10 різних ворожих бронемашин - танків, БМП і БМД.
Раніше Генштаб показав знищення ворожої БМП разом із екіпажем. Машину розірвало на міні.
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" в Херсонській області.
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