ЗСУ знищили російський "Зоопарк" у Херсонській області, - ОК "Південь"
Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни потужно б'ють по ворогу, аби створити умови для подальших наступальних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.
"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 солдатів", - зазначили в ОК "Південь".
Окрім цього, ЗСУ в Херсонській області знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".
Нагадаємо, 23 жовтня українські захисники не дали росіянам просунутися в Донецькій області, зокрема біля Бахмута й Авдіївки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.