ЗСУ знищили російський "Зоопарк" у Херсонській області, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни потужно б'ють по ворогу, аби створити умови для подальших наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. "Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 солдатів", - зазначили в ОК "Південь". Окрім цього, ЗСУ в Херсонській області знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".