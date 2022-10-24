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ЗСУ знищили російський "Зоопарк" у Херсонській області, - ОК "Південь"

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Понеділок 24 жовтня 2022 02:46
ЗСУ знищили російський "Зоопарк" у Херсонській області, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили російський комплекс "Зоопарк-1" у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни потужно б'ють по ворогу, аби створити умови для подальших наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 солдатів", - зазначили в ОК "Південь".

Окрім цього, ЗСУ в Херсонській області знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

Нагадаємо, 23 жовтня українські захисники не дали росіянам просунутися в Донецькій області, зокрема біля Бахмута й Авдіївки.

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