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Украинские "браконьеры" показали уничтожение российской БПМ в Донецкой области (видео)

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Понедельник 24 октября 2022 15:19
Украинские "браконьеры" показали уничтожение российской БПМ в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: украинские "браконьеры" показали уничтожение российской БПМ в Донецкой области (mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники выстрелом в люк с помощью беспилотника уничтожили российскую боевую машину пехоты в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ продолжают палить российскую технику на фронте! На этот раз "трехочковым выстрелом" в люк уничтожена вражеская БМП в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такими филигранными снайперскими попаданиями именно в открытые люки операторы дронов из этого подразделения уничтожили уже более 10 различных вражеских бронемашин - танков, БМП и БМД.

Ранее Генштаб показал уничтожение вражеской БМП вместе с экипажем. Машину разорвало на мине.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" в Херсонской области.

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