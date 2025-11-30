Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла

Вважається, що близько 28 000 осіб, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Попередній консервативний уряд допоміг їм знайти житло за програмою "Житло для України", виплачуючи 500 фунтів стерлінгів на місяць подяки британським сім'ям, які були готові їх прийняти.

Але нова адміністрація лейбористів цього місяця підтвердила, що вони припиняють виплату гранту, який наразі становить 350 фунтів стерлінгів на місяць, що викликало побоювання, що багато господарів попросять українців виїхати.

Шотландські консерватори назвали цю зміну "безсердечною" та "короткозорою".

Ради, які керують цією схемою в Шотландії, тепер побоюються, що це може призвести до хвилі заявок на безпритульність до системи, яка вже перебуває під надзвичайним тиском.