Общество Образование Деньги Изменения

Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья

Фото: украинских беженцев в Шотландии насчитывается более 28 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице после того, как шотландцам, которые приняли их к себе, отменили ежемесячную выплату "благодарности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Считается, что около 28 000 человек, преимущественно женщины и дети, нашли убежище в Шотландии с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Предыдущее консервативное правительство помогло им найти жилье по программе "Жилье для Украины", выплачивая 500 фунтов стерлингов в месяц благодарности британским семьям, которые были готовы их принять.

Но новая администрация лейбористов в этом месяце подтвердила, что они прекращают выплату гранта, который сейчас составляет 350 фунтов стерлингов в месяц, что вызвало опасения, что многие хозяева попросят украинцев уехать.

Шотландские консерваторы назвали это изменение "бессердечным" и "близоруким".

Советы, которые управляют этой схемой в Шотландии, теперь опасаются, что это может привести к волне заявок на беспризорность в систему, которая уже находится под чрезвычайным давлением.

Напомним, в Британии планируют ввести радикальные изменения в предоставлении убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.

Еще РБК-Украина сообщало, что Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев и вводит новые финансовые условия для тех, кто работает.

