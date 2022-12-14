Українські біженці у Німеччині одержуватимуть більше грошей: що відомо

Як зазначає видання, до Німеччини з початку повномасштабної агресії Росії проти України переїхали близько 900 тисяч осіб. Після 90 днів знаходження у країні багато з них змінили свої умови перебування, набувши статусу тимчасового захисту. Таким чином вони отримують грошову допомогу через центри зайнятості.

Але, як повідомляє федеральний міністр праці Губертус Гайль, з 1 січня 2023 року запрацює проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Тож, біженці, які отримали новий правовий статус після 90 днів перебування у Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір допомоги переглядатимуть не тільки для всіх німців, а й відповідно українці можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали такий статус.

Отже, з наступного року українці одержуватимуть:

одинокі дорослі - 502 євро на місяць;

батьки-одинаки - 502 євро;

повнолітні громадяни України - 451 євро;

діти 14-17 років - 420 євро;

діти 6−13 років - 348 євро;

діти до 5 років - 318 євро.

Видання нагадує, що наразі українські біженці з 1 червня отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець проживає самостійно. Для члена цілої родини сума менша - 404 євро на особу.

"Існує один нюанс - збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише одинокі дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину", - підкреслено в повідомленні.

Крім того, видання зазначає, що федеральна влада нагадує тим українцям, які ще не мають статус тимчасового захисту, бути уважними до терміну дії дозволеного перебування у Німеччині. Щойно цей термін закінчується, потрібно або залишити територію країни, або подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Для цього необхідно мати ID-паспорт чи паперовий документ, а також свідоцтво про народження дітей (за їх наявності).