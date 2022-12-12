Виплати та житло. Що робити українським біженцям після прибуття до Франції

Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців, які рятуються від війни. Біженці отримують у країні безкоштовне житло та виплати.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про приїзд до Франції та куди можна звернутися за допомогою після прибуття.

З якими документами можна їхати до Франції

Біженці можуть їхати до Франції з будь-яким документом, який підтверджує українське громадянство: біометричний чи звичайний закордонний паспорт, внутрішній паспорт, навіть прострочений до 2 років. Також приймається довідка про посвідчення особи, видана посольством України.

При перетині українського кордону необхідно поставити штамп про в'їзд до країни Шенгенської зони. Якщо такого немає, то потрібна довідка від прикордонної служби тієї країни. Якщо немає документа або немає позначки про перетин кордону, потрібно в першій країні звернутися до посольства Франції, щоб отримати дозвіл на в'їзд.

В'їзд за біометричним паспортом дає право перебувати у Франції до 90 днів, за цей час можна подати заяву на отримання тимчасового захисту.

Фото: Допомога українцям у Франції (gettyimages.com)

Куди звертатися біженцям після прибуття до країни

Пункти для українських біженців, де можна попросити первинну допомогу та житло, є у Парижі та префектурах. Наприклад, у столиці варто звертатися за такою адресою:

Paris Event Center, 20, Avenue de la Porte de la Villette – 75019 Paris;

час роботи пункту – з 09.00 до 18.00. На місці знаходяться перекладачі.

Біженці можуть розраховувати на такі послуги:

перший прийом та надання допомоги: їжа, гігієнічні набори;

центр попереднього запису до соціальних працівників;

перші медичні консультації;

психологічна допомога;

на місці присутні представники Samu Social для екстреного поселення.

У регіонах українцям потрібно звертатися до найближчої префектури.

До речі, статус тимчасового захисту оформляється там же – у центрі для прийому громадян України в Парижі або в префектурах. У префектурі після отримання пакета документів видадуть тимчасовий дозвіл на проживання APS. Після цього біженця направлять до Французького бюро з імміграції та інтеграції (OFII) для подання запиту на матеріальну допомогу.

Де шукати безкоштовне житло біженцям у Франції

Варіанти розселення від держави відрізняються залежно від міста. Тимчасове житло можна просити у пунктах прийому у Парижі, Ніцці, Страсбурзі, Тулузі, повідомляється на волонтерському ресурсі для біженців varenik.help. У будь-якому іншому французькому місті потрібно якнайшвидше звернутися до місцевої префектури чи мерії, щоб попросити про допомогу з житлом.

"У Парижі звертайтеся до співробітників Червоного Хреста на будь-якому з вокзалів. Тих, хто збирається їхати далі, після покупки квитка в касі везуть автобусами з вокзалу на екстрене розміщення. Умови – спортзали, ангари або холи з розкладачками. Зазвичай очікування поїзда займає 2- 3 дні", – звертають увагу волонтери.

У паризькому регіоні матерів з немовлятами до року направляють до спеціально виділеного для них готелю. Решту біженців разом із транзитними пасажирами везуть в екстрене житло для подальшого розподілу.

Фото: Збори українських біженців у Франції (gettyimages.com)

У місцях екстреного розміщення оформлюють усі документи, потім звідти розвозять до готелів або на бази відпочинку для довгострокового проживання, де одночасно проживає кілька сімей, там може бути спільна кухня.

"Житло в Парижі та паризькому регіоні закінчилося, тому українців, які прибувають зараз, розвозять автобусами у дедалі віддаленіші від Парижа місця (можуть відвезти до Нормандії або Лілля). Зверніть увагу: вибираючи регіон для довгострокового проживання, потрібно пам'ятати, що Париж, Ніцца і Марсель переповнені, життя в них дорожче, ніж у менших містах (Ліон, Тулуза, Бордо, Гренобль та інші), при цьому виплати у всіх регіонах однакові", – радять українцям вибір регіону.

Наприклад, у Тулузі розселяють до французьких родин, готелів та соціальних гуртожитків, де в кімнатах є санвузол, а продукти біженцям регулярно приносять.

Після оформлення тимчасового захисту можна одержати допомогу від держави на оплату оренди житла.

Фото: Українців розміщують у різних видах житла (gettyimages.com)

На яку допомогу можуть розраховувати українці

Тимчасовий дозвіл на проживання дає право українським біженцям:

на легальне перебування у Франції;

на працевлаштування без дозволів;

на медичне страхування;

на тимчасове житло;

соціальні виплати;

на освіту для неповнолітніх;

на відвідування інших країн ЄС;

тимчасово повернутися до України (забрати родича чи речі) та знову приїхати до Франції.

Розмір фінансової допомоги розраховується залежно від кількості членів сім'ї: 1 особа – 6,8 євро на день, 2 особи – 10,2 євро. У результаті виходить приблизно 400 євро на місяць на дорослого та близько 100 євро на кожну дитину. Проте нещодавно уряд ухвалив компенсації французьким сім'ям, які приймають українців. Через це біженці почали отримувати менші суми допомоги.

Виплати приходять на платіжну картку з лімітом, якою можна розраховуватись у магазині.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку допомогу розраховувати.