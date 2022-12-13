Єврокомісія надасть Естонії 10 мільйонів євро для допомоги українським біженцям
Європейська комісія виділить Естонії 10,1 мільйона євро на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
В міністерстві внутрішніх справ Естонії пояснили, що кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.
"Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України", - сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.
За період повномасштабної війни в Естонію в'їхали 118 268 українських біженців, з яких понад 64 тисячі людей залишилися в країні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія не в змозі допомагати українським біженцям на тому ж рівні, як раніше, оскільки в країні більше немає житла та роботи.
Проте, Естонія відправила до українських міст ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.
Також Каллас наполегливо закликає збільшити постачання озброєнь Україні.
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