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Єврокомісія надасть Естонії 10 мільйонів євро для допомоги українським біженцям

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Естонія, Вівторок 13 грудня 2022 20:23
Єврокомісія надасть Естонії 10 мільйонів євро для допомоги українським біженцям Фото: Естонія отримає 10 млн євро від Єврокомісії, для підтримки українських біженців (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія виділить Естонії 10,1 мільйона євро на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

В міністерстві внутрішніх справ Естонії пояснили, що кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.

"Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України", - сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

За період повномасштабної війни в Естонію в'їхали 118 268 українських біженців, з яких понад 64 тисячі людей залишилися в країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія не в змозі допомагати українським біженцям на тому ж рівні, як раніше, оскільки в країні більше немає житла та роботи.

Проте, Естонія відправила до українських міст ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.

Також Каллас наполегливо закликає збільшити постачання озброєнь Україні.

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