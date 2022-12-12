В Польщі очікують збільшення потоку українських біженців, проситимуть допомоги в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда очікує збільшення кількості українських біженців цієї зими. На його думку, його країна та Німеччина повинні звернутися до ЄС за допомогою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України", - заявив Дуда.

Як відзначив Дуда, ЄС повинен надати Польщі та Німеччині фінансову підтримку, оскільки країни "несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європі тим часом загрожує нова міграційна криза, адже країни намагаються прийняти як українців, так і біженців із інших країн

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