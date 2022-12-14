Украинские беженцы в Германии получат больше денег: что известно

Украинцы, выехавшие в Германию из-за российской агрессии, с начала 2023 года будут получать большую финансовую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Redaktions Netzwerk Deutschland.
Как отмечает издание, в Германию с начала полномасштабной агрессии России против Украины переехали около 900 тысяч человек. После 90 дней пребывания в стране многие из них изменили свои условия пребывания, приобретя статус временной защиты. Таким образом, они получают денежную помощь через центры занятости.
Но, как сообщает федеральный министр труда Губертус Гайль, с 1 января 2023 года заработает проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции. Следовательно, беженцы, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базовой помощи по безработице Hartz IV. То есть размер помощи будут пересматривать не только для всех немцев, но и соответственно украинцы могут ожидать повышения помощи, если получили такой статус.
Итак, со следующего года украинцы будут получать:
Издание напоминает, что украинские беженцы с 1 июня получают пособие по безработице, которое выдает центр занятости. Выплаты составляют 449 евро в месяц, если украинец проживает самостоятельно. Для члена целой семьи сумма меньше - 404 евро на человека.
"Существует один нюанс - увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а лишь одинокие взрослые и родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что федеральные власти напоминают тем украинцам, которые еще не имеют статуса временной защиты, быть внимательными к сроку действия разрешенного пребывания в Германии. Как только этот срок истекает, нужно либо покинуть территорию страны, либо подать заявку на обретение статуса временной защиты. Для этого необходимо иметь ID-паспорт или бумажный документ, а также свидетельство о рождении детей (при их наличии).
На днях РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 млн евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам.
Кроме того, мы писали, что Франция предоставила временную защиту почти 120 тысячам спасающихся от войны украинцев. Беженцы получают в стране бесплатное жилье и выплаты.
Ранее мы сообщали, что президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. По его мнению, его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью.
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