Українські біженці у Німеччині одержуватимуть більше грошей: що відомо
Українці, які виїхали до Німеччини через російську агресію, з початку 2023 року отримуватимуть більшу фінансову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Redaktions Netzwerk Deutschland.
Як зазначає видання, до Німеччини з початку повномасштабної агресії Росії проти України переїхали близько 900 тисяч осіб. Після 90 днів знаходження у країні багато з них змінили свої умови перебування, набувши статусу тимчасового захисту. Таким чином вони отримують грошову допомогу через центри зайнятості.
Але, як повідомляє федеральний міністр праці Губертус Гайль, з 1 січня 2023 року запрацює проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Тож, біженці, які отримали новий правовий статус після 90 днів перебування у Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір допомоги переглядатимуть не тільки для всіх німців, а й відповідно українці можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали такий статус.
Отже, з наступного року українці одержуватимуть:
- одинокі дорослі - 502 євро на місяць;
- батьки-одинаки - 502 євро;
- повнолітні громадяни України - 451 євро;
- діти 14-17 років - 420 євро;
- діти 6−13 років - 348 євро;
- діти до 5 років - 318 євро.
Видання нагадує, що наразі українські біженці з 1 червня отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець проживає самостійно. Для члена цілої родини сума менша - 404 євро на особу.
"Існує один нюанс - збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише одинокі дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину", - підкреслено в повідомленні.
Крім того, видання зазначає, що федеральна влада нагадує тим українцям, які ще не мають статус тимчасового захисту, бути уважними до терміну дії дозволеного перебування у Німеччині. Щойно цей термін закінчується, потрібно або залишити територію країни, або подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Для цього необхідно мати ID-паспорт чи паперовий документ, а також свідоцтво про народження дітей (за їх наявності).
Днями РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія виділить Естонії 10,1 млн євро на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям.
Крім того, ми писали, що Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців, які рятуються від війни. Біженці отримують у країні безкоштовне житло та виплати.
Раніше ми повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда очікує збільшення кількості українських біженців цієї зими. На його думку, його країна та Німеччина повинні звернутися до ЄС за допомогою.
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