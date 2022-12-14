Украинские беженцы в Германии получат больше денег: что известно

Украинцы, выехавшие в Германию из-за российской агрессии, с начала 2023 года будут получать большую финансовую помощь.

Как отмечает издание, в Германию с начала полномасштабной агрессии России против Украины переехали около 900 тысяч человек. После 90 дней пребывания в стране многие из них изменили свои условия пребывания, приобретя статус временной защиты. Таким образом, они получают денежную помощь через центры занятости.

Но, как сообщает федеральный министр труда Губертус Гайль, с 1 января 2023 года заработает проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции. Следовательно, беженцы, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базовой помощи по безработице Hartz IV. То есть размер помощи будут пересматривать не только для всех немцев, но и соответственно украинцы могут ожидать повышения помощи, если получили такой статус.

Итак, со следующего года украинцы будут получать:

одинокие взрослые - 502 евро в месяц;

родители-одиночки - 502 евро;

совершеннолетние граждане Украины - 451 евро;

дети 14-17 лет - 420 евро;

дети 6-13 лет - 348 евро;

дети до 5 лет - 318 евро.

Издание напоминает, что украинские беженцы с 1 июня получают пособие по безработице, которое выдает центр занятости. Выплаты составляют 449 евро в месяц, если украинец проживает самостоятельно. Для члена целой семьи сумма меньше - 404 евро на человека.

"Существует один нюанс - увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а лишь одинокие взрослые и родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что федеральные власти напоминают тем украинцам, которые еще не имеют статуса временной защиты, быть внимательными к сроку действия разрешенного пребывания в Германии. Как только этот срок истекает, нужно либо покинуть территорию страны, либо подать заявку на обретение статуса временной защиты. Для этого необходимо иметь ID-паспорт или бумажный документ, а также свидетельство о рождении детей (при их наличии).