UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські біженці в Естонії стали частіше скаржитися на роботодавців: причини

Фото: Українські біженці в Естонії (facebook.com/ IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Естонії стали частіше скаржитися на роботодавців. У цьому році кількість трудових спорів від українців зросла удвічі, повідомили в естонській Інспекції праці.

На користь українців цього року стягнули понад 320 тисяч євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

У цьому році до Інспекції праці в Естонії поступило 146 трудових спорів від працівників українського походження. 126 з них були вирішені на користь українців – стягнули 320 926 євро. Це 61% від сум, які вимагали українці.

"Порівняно з минулим роком кількість трудових спорів за участю українців подвоїлася. Якщо у 2022 році було лише 70 трудових спорів, які стосувалися українських біженців, то цього року вже надійшло 146 трудових спорів за участю українців", – гендиректор Інспекції праці Кайре Саареп.

Більшість звернень стосувалися невиплаченої зарплати чи інших фінансових претензій та компенсацій.

За словами чиновниці, деякі роботодавці зловживають необізнаністю біженців. Українці і самі можуть приймати неправильні рішення через незнання правил.

"Сумно, що українці приїжджають до Естонії, вірять слову роботодавця і згодом залишаються без зарплати. Вони також не завжди знають, як шукати допомогу. Буває, отримують погану юридичну консультацію і втрачають через це гроші. Мабуть, найпроблемніше, що люди довіряють своїм роботодавцям і тому погоджуються працювати без договору та отримувати зарплату готівкою", – пояснила керівник Інспекції праці.

Нагадаємо, ми писали, що в Естонії відкрили першу україномовну радіостанцію. Платформа сприятиме інтеграції українців у естонське суспільство.

Тим часом в Естонії з літа суттєво зменшилася кількість українців, які приїжджають просити прихисток. Пункти тимчасового розміщення закриваються через відсутність людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяЗарплата в Україні