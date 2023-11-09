У країні ЄС різко знизився потік українських біженців: деталі

В Естонії з літа суттєво зменшилася кількість українців, які приїжджають просити прихисток. Пункти тимчасового розміщення закриваються через відсутність людей.

Минулого тижня до країни приїхало менше 50 українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

В Естонії різко впав потік українських біженців. Минулої весни щодня через естонсько-російський кордон у Нарві прибували до 300 людей із України. Але минулого тижня приїхало менше 50 осіб.

"Кількість біженців різко впала, і, згідно з сьогоднішньою інформацією, прибуло нуль людей, а попередні дні були в основному такими ж, максимум двоє людей", – повідомила директор Нарвського департаменту соціального страхування Крісті Мюрк.

В інформаційному пункті для біженців також немає відвідувачів. Минулого тижня лише двоє людей звернулися за допомогою, і вони планували поїхати до Норвегії.

Коли українці прибувають, Департамент соціального страхування (SKA) пропонує їм тимчасове житло. Із лютого 2022 року організація надало місця для 25 000 осіб, але зараз послугою користуються лише кілька людей.

"Проживання для українців буде поступово припинено, і мета полягає в тому, щоб до кінця року ми повернулися до звичного розпорядку дня. Це означає, що ми продовжимо надавати послуги з розміщення для осіб, які просять міжнародний захист, але це буде в центрах розміщення у Вао та Вегева", – сказала керівник міграційної команди SKA з управління кризою Ліїс Палоотс.

Раніше потік людей збільшувався, коли Росія посилювала обстріли міст та цивільної інфраструктури. Влада готова діяти, якщо така ситуація станеться цієї зими.

"Якщо кількість біженців знову зросте, у нас є рішення, щоб ми могли забезпечити їм необхідне житло", – зауважила чиновниця.

Зараз в Естонії перебувають 36 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту.

Раніше Естонія підтримала продовження тимчасового захисту українців до 2025 року. Продовження підтримки біженців обійдеться країні у 1,6 млн євро.

Нагадаємо, писали, що в Естонії змінили умови надання тимчасового захисту для українців. Біженців для продовження документу треба буде зробити нове фото та відповісти на додаткові запитання про обставини їхнього прибуття.

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