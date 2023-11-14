Зв'язок із домом. В Естонії запускають першу україномовну радіостанцію

В Естонії запускають першу україномовну радіостанцію. Радіо DRUZI повідомлятиме новини та події, пов'язані з українською громадою в Естонії.

Також канал мовлення сприятиме інтеграції в естонське суспільство, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

17 листопада стартує перша в Естонії україномовна радіостанція. Нова платформа "DRUZI" покликана поєднувати дві культури завдяки трансляції естонської та української музики, а також новин.

Як повідомили в Асоціації українських організацій Естонії, українська діаспора в Естонії з початку війни зросла у 4 рази. Це спонукало створити канал медіа для українців, щоб вони могли зберігати свою культурну ідентичність, мову та отримувати доступ до об'єктивної та незалежної інформації.

"Ми впевнені, що радіо DRUZI збагатить життя українців в Естонії та сприятиме їх інтеграції в естонське суспільство, а також збереже їхній зв’язок із батьківщиною та українською громадою", – йдеться у повідомленні голови Асоціації українських організацій Естонії Володимира Паламаря.

На новій радіостанції створюватимуть програми про українську та естонську культуру, історію, традиції та гастрономію, а також мовні програми для дорослих і дітей. Ведучі радіо DRUZI розмовлятимуть українською мовою, інформація також буде подаватися англійською та естонською мовами.

Презентація-вечірка радіостанції відбудеться 17 листопада у талліннській Fotografiska. Плануються живі виступи українських та естонських артистів.

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