Украинские беженцы в Эстонии стали чаще жаловаться на работодателей: причины

В этом году в Инспекцию труда в Эстонии поступило 146 трудовых споров от работников украинского происхождения. 126 из них были решены в пользу украинцев – взыскали 320 926 евро. Это 61% от сумм, которые требовали украинцы.

"По сравнению с прошлым годом количество трудовых споров с участием украинцев удвоилось. Если в 2022 году было всего 70 трудовых споров, которые касались украинских беженцев, то в этом году уже поступило 146 трудовых споров с участием украинцев", – гендиректор Инспекции труда Кайре Саареп.

Большинство обращений касалось невыплаченной зарплаты или других финансовых претензий и компенсаций.

По словам чиновницы, некоторые работодатели злоупотребляют неосведомленностью беженцев. Украинцы и сами могут принимать неправильные решения по незнанию правил.

"Грустно, что украинцы приезжают в Эстонию, верят слову работодателя и впоследствии остаются без зарплаты. Они также не всегда знают, как искать помощь. Бывает, получают плохую юридическую консультацию и теряют из-за этого деньги. Пожалуй, самое проблемное, что люди доверяют своим работодателям и поэтому соглашаются работать без договора и получать зарплату наличными", – объяснила руководитель Инспекции труда.