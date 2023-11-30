Українські біженці в Естонії стали частіше скаржитися на роботодавців: причини

Українські біженці в Естонії стали частіше скаржитися на роботодавців. У цьому році кількість трудових спорів від українців зросла удвічі, повідомили в естонській Інспекції праці.

На користь українців цього року стягнули понад 320 тисяч євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee .

У цьому році до Інспекції праці в Естонії поступило 146 трудових спорів від працівників українського походження. 126 з них були вирішені на користь українців – стягнули 320 926 євро. Це 61% від сум, які вимагали українці.

"Порівняно з минулим роком кількість трудових спорів за участю українців подвоїлася. Якщо у 2022 році було лише 70 трудових спорів, які стосувалися українських біженців, то цього року вже надійшло 146 трудових спорів за участю українців", – гендиректор Інспекції праці Кайре Саареп.

Більшість звернень стосувалися невиплаченої зарплати чи інших фінансових претензій та компенсацій.

За словами чиновниці, деякі роботодавці зловживають необізнаністю біженців. Українці і самі можуть приймати неправильні рішення через незнання правил.

"Сумно, що українці приїжджають до Естонії, вірять слову роботодавця і згодом залишаються без зарплати. Вони також не завжди знають, як шукати допомогу. Буває, отримують погану юридичну консультацію і втрачають через це гроші. Мабуть, найпроблемніше, що люди довіряють своїм роботодавцям і тому погоджуються працювати без договору та отримувати зарплату готівкою", – пояснила керівник Інспекції праці.