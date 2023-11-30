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Украинские беженцы в Эстонии стали чаще жаловаться на работодателей: причины

Эстония, Таллин, Четверг 30 ноября 2023 13:04
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Украинские беженцы в Эстонии стали чаще жаловаться на работодателей: причины Фото: Украинские беженцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Эстонии стали чаще жаловаться на работодателей. В этом году количество трудовых споров от украинцев выросло вдвое, сообщили в эстонской Инспекции труда.

В пользу украинцев в этом году взыскали более 320 тысяч евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В этом году в Инспекцию труда в Эстонии поступило 146 трудовых споров от работников украинского происхождения. 126 из них были решены в пользу украинцев – взыскали 320 926 евро. Это 61% от сумм, которые требовали украинцы.

"По сравнению с прошлым годом количество трудовых споров с участием украинцев удвоилось. Если в 2022 году было всего 70 трудовых споров, которые касались украинских беженцев, то в этом году уже поступило 146 трудовых споров с участием украинцев", – гендиректор Инспекции труда Кайре Саареп.

Большинство обращений касалось невыплаченной зарплаты или других финансовых претензий и компенсаций.

По словам чиновницы, некоторые работодатели злоупотребляют неосведомленностью беженцев. Украинцы и сами могут принимать неправильные решения по незнанию правил.

"Грустно, что украинцы приезжают в Эстонию, верят слову работодателя и впоследствии остаются без зарплаты. Они также не всегда знают, как искать помощь. Бывает, получают плохую юридическую консультацию и теряют из-за этого деньги. Пожалуй, самое проблемное, что люди доверяют своим работодателям и поэтому соглашаются работать без договора и получать зарплату наличными", – объяснила руководитель Инспекции труда.

Напомним, мы писали, что в Эстонии открыли первую украиноязычную радиостанцию. Платформа будет способствовать интеграции украинцев в эстонское общество.

Тем временем в Эстонии с лета существенно уменьшилось количество украинцев, приезжающих просить убежище. Пункты временного размещения закрываются из-за отсутствия людей.

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