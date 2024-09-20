Українські біженці в Австралії вмотивовані та працьовиті, але є проблема, - соцопитування

Австралійська федерація українських організацій оприлюднив звіт опитування українських біженців, який мав на меті продемонструвати ситуацію із доступом до освіти, роботи та до продовження віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АФУО .

Зазначається, що було опитано 1 949 українських біженців (водночас вони опікуються ще 1170 особами). Результати були передані місцевим громадам та уряду Австралії.

За підсумками опитування з'ясувалося, що українські біженці в Австралії вмотивовані, працьовиті та освічені. Вони володіють професійною кваліфікацією та активно демонструють навички, які мають значний внесок у мультикультурне та економічне процвітання країни.

Водночас звіт показав і одну із найбільших проблем для українських біженців в Австралії. Вони пов'язані із майбутнім закінченням терміну дії візи 786, рекомендованими шляхами до отримання посвідок на постійне проживання, які не відповідають чинним потребам людей, а також викликами, з якими стикаються майбутні українські абітурієнти.

"Звіт рекомендує уряду Австралії розробити спеціальний шлях для отримання постійного місця проживання для переміщених українців з негайним продовженням терміну дії візи 786, термін дії якої незабаром закінчиться", - йдеться у повідомленні федерації.

Там зазначили, що продовжать докладати усіх зусиль заради забезпечення візової визначеності для переміщених українців. Також планується подальша робота та консультації із австралійським урядом, депутатами та державними департаментами.

У федерації подякували усім українцям, які прийняли участь в опитуванні.

"Ми знаємо, що "візова безвихідь", яку ви пережили, була дуже напруженою", - зазначили в організації.

Віза 786 в Австралії

Це тимчасова гуманітарна віза, яку отримують українські біженці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона дозволяє перебувати в країні до 3 років, надає право на офіційне працевлаштування, доступ до медичних послуг і навчання. Цей тип візи був введений заради підтримки українських біженців.

Але доволі значна кількість українських біженців в Австралії зараз стикаються з проблемами через закінчення терміну дії цієї візи, оскільки чітких шляхів до отримання постійного проживання для їхніх поки що немає. Саме тому Австралійська федерація українських організацій закликає уряд продовжити терміни дії віз і надати можливість отримати постійне проживання.