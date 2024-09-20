Украинские беженцы в Австралии мотивированы и трудолюбивы, но есть проблема, - соцопрос

Австралийская федерация украинских организаций обнародовала отчет опроса украинских беженцев, который имел цель продемонстрировать ситуацию с доступом к образованию, работе и продолжению виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АФУО .

Отмечается, что было опрошено 1 949 украинских беженцев (в то же время они опекают еще 1170 человек). Результаты были переданы местным общинам и правительству Австралии.

По итогам опроса выяснилось, что украинские беженцы в Австралии мотивированы, трудолюбивы и образованы. Они обладают профессиональной квалификацией и активно демонстрируют навыки, которые вносят значительный вклад в мультикультурное и экономическое процветание страны.

В то же время, отчет показал и одну из самых больших проблем для украинских беженцев в Австралии. Они связаны с будущим истечением срока действия визы 786, рекомендованными путями к получению вида на постоянное проживание, которые не отвечают действующим потребностям людей, а также вызовам, с которыми сталкиваются будущие украинские абитуриенты.

"Отчет рекомендует правительству Австралии разработать специальный путь для получения постоянного места жительства для перемещенных украинцев с немедленным продлением срока действия визы 786, срок действия которой скоро истечет", - говорится в сообщении федерации.

Там отметили, что продолжат прилагать все усилия для обеспечения визовой определенности для перемещенных украинцев. Планируется дальнейшая работа и консультации с австралийским правительством, депутатами и государственными департаментами.

В федерации поблагодарили всех украинцев, принявших участие в опросе.

"Мы знаем, что "визовая безысходность", которую вы пережили, была очень напряженной", - отметили в организации.

Виза 786 в Австралии

Это временная гуманитарная виза, получаемая украинскими беженцами после начала полномасштабного вторжения России. Она позволяет находиться в стране до 3 лет, предоставляет право на официальное трудоустройство, доступ к медицинским услугам и обучению. Этот тип визы был введен для поддержки украинских беженцев.

Но достаточно значительное количество украинских беженцев в Австралии сейчас сталкиваются с проблемами из-за истечения срока действия этой визы, поскольку четких путей к получению постоянного проживания для них пока нет. Именно поэтому Австралийская федерация украинских организаций призывает правительство продлить сроки действия виз и предоставить возможность получить постоянное проживание.