До яких країн ЄС найбільше їдуть українські біженці: нові дані Євростату

У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються понад 4,1 млн людей із України. Українці продовжують їхати до Європи, щоб отримати прихисток.

До яких країн біженці їдуть найбільше, а звідки виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4 123 875 людей, які виїхали з України внаслідок війни. Про це свідчать останні дані Євростату станом на 31 липня 2024 року.

Найбільше людей із тимчасовим захистом у перебувають таких країнах:

Німеччина (1 110 600 осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС);

Польща (976 205; 23,7%);

Чехія (369 610; 9,0%).

У липні українці активно їхали для отримання тимчасового захисту до таких країн:

Польщі (+10 430; +1,1%);

Чехії (+8 834; +2,4%);

Румунії (+4 250; +2,6%).

Проте у двох країнах кількість українців із тимчасовим захистом зменшилася:

Франції (-470; -0,8%);

Люксембурзі (-470; -11,0%) та

Німеччина щомісяця приймає найбільшу кількість українців, проте за даними Євростату, у липні число біженців із України скоротилося на 236 925 осіб (-17,6%). Це пов'язано із тим, що країна вилучила із зареєстрованої кількості людей з тимчасовим захистом тих, у кого цей статус став недійсним. Це було пов'язано із тим, що українці або отримали інший статус захисту, або виїхали із Німеччини.

На кінець липня громадяни України становили понад 98% людей зі статусом тимчасового захисту у ЄС. Дорослі жінки зі статусом захисту - 45,3%, діти – 32,4%, дорослі чоловіки – 22,4%.