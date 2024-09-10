До яких країн ЄС найбільше їдуть українські біженці: нові дані Євростату
У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються понад 4,1 млн людей із України. Українці продовжують їхати до Європи, щоб отримати прихисток.
До яких країн біженці їдуть найбільше, а звідки виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.
У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4 123 875 людей, які виїхали з України внаслідок війни. Про це свідчать останні дані Євростату станом на 31 липня 2024 року.
Найбільше людей із тимчасовим захистом у перебувають таких країнах:
- Німеччина (1 110 600 осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС);
- Польща (976 205; 23,7%);
- Чехія (369 610; 9,0%).
У липні українці активно їхали для отримання тимчасового захисту до таких країн:
- Польщі (+10 430; +1,1%);
- Чехії (+8 834; +2,4%);
- Румунії (+4 250; +2,6%).
Проте у двох країнах кількість українців із тимчасовим захистом зменшилася:
- Франції (-470; -0,8%);
- Люксембурзі (-470; -11,0%) та
Німеччина щомісяця приймає найбільшу кількість українців, проте за даними Євростату, у липні число біженців із України скоротилося на 236 925 осіб (-17,6%). Це пов'язано із тим, що країна вилучила із зареєстрованої кількості людей з тимчасовим захистом тих, у кого цей статус став недійсним. Це було пов'язано із тим, що українці або отримали інший статус захисту, або виїхали із Німеччини.
На кінець липня громадяни України становили понад 98% людей зі статусом тимчасового захисту у ЄС. Дорослі жінки зі статусом захисту - 45,3%, діти – 32,4%, дорослі чоловіки – 22,4%.
Нагадаємо, ми писали, які країни змінили правила для українських біженців. Уряди скоротили виплати та запровадили нові умови.
Також ми повідомляли, що у Чехії посилять контроль за українським біженцями. Перевірятимуть, чи живуть українці за вказаним місцем перебування.
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