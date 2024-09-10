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До яких країн ЄС найбільше їдуть українські біженці: нові дані Євростату

Євросоюз, Вівторок 10 вересня 2024 12:57
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До яких країн ЄС найбільше їдуть українські біженці: нові дані Євростату Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються понад 4,1 млн людей із України. Українці продовжують їхати до Європи, щоб отримати прихисток.

До яких країн біженці їдуть найбільше, а звідки виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4 123 875 людей, які виїхали з України внаслідок війни. Про це свідчать останні дані Євростату станом на 31 липня 2024 року.

Найбільше людей із тимчасовим захистом у перебувають таких країнах:

  • Німеччина (1 110 600 осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС);
  • Польща (976 205; 23,7%);
  • Чехія (369 610; 9,0%).

У липні українці активно їхали для отримання тимчасового захисту до таких країн:

  • Польщі (+10 430; +1,1%);
  • Чехії (+8 834; +2,4%);
  • Румунії (+4 250; +2,6%).

Проте у двох країнах кількість українців із тимчасовим захистом зменшилася:

  • Франції (-470; -0,8%);
  • Люксембурзі (-470; -11,0%) та

Німеччина щомісяця приймає найбільшу кількість українців, проте за даними Євростату, у липні число біженців із України скоротилося на 236 925 осіб (-17,6%). Це пов'язано із тим, що країна вилучила із зареєстрованої кількості людей з тимчасовим захистом тих, у кого цей статус став недійсним. Це було пов'язано із тим, що українці або отримали інший статус захисту, або виїхали із Німеччини.

На кінець липня громадяни України становили понад 98% людей зі статусом тимчасового захисту у ЄС. Дорослі жінки зі статусом захисту - 45,3%, діти – 32,4%, дорослі чоловіки – 22,4%.

Нагадаємо, ми писали, які країни змінили правила для українських біженців. Уряди скоротили виплати та запровадили нові умови.

Також ми повідомляли, що у Чехії посилять контроль за українським біженцями. Перевірятимуть, чи живуть українці за вказаним місцем перебування.

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