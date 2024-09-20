У ЄС визначаються із долею українських біженців після 2026 року: деталі

У країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом перебувають понад 4,5 млн українців. У ЄС обговорюють підтримку українців після березня 2026 року та інші форми дозволу на перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоганссон .

Що буде з українськими біженцями у ЄС після 2026 року

Число українців із тимчасовим захистом у ЄС зростає упродовж останніх 18 місяців – приблизно на 10 тисяч людей на тиждень. Частина людей також повертаються до України, розповіла єврокомісар.

Говорячи про майбутнє українців у Європі після березня 2026 року, коли спливе термін дії тимчасовогой захисту, Ілва Йоганссон зазначила, що підтримка триватиме.

"Ця війна є екзистенційною для України, але також – для Європи. І ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно. Це означає, звісно, якщо потрібно, – приймати українців. Ми продовжуватимемо це робити. Але також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством. Тому нам потрібно розглянути й інші форми дозволу на перебування", - сказала вона.

Єврокомісар зазначила, що у ЄС обговорюють можливість зміни тимчасового статусу для українців на постійний.

"Це те, що ми зараз обговорюємо разом із державами-членами. Думаю, є два боки цієї історії. У нас є українці, які хотіли би залишитися в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в Євросоюзі. У нас є інші, які готуються повернутися до України, і нам також потрібно підтримати тих, хто хоче це зробити та стати частиною її відновлення. Тому ми повинні підготуватися до обох випадків", - зауважила топчиновниця.

За словами Ілви Йоганссон, країни ЄС дуже активні в цій дискусії, щоб дійти до загальноєвропейського рішення. Обговорюється також питання, щоб період проживання під тимчасовим захистом враховувався, коли людина подаватиметься на постійне проживання.

Тимчасовий захист у ЄС

Тимчасовий захист передбачає колективний захист, який надається великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС та не мають можливості повернутись до країни проживання.

Люди, на яких поширюється тимчасовий захист, мають однакові права на всій території ЄС. Зокрема, йдеться про підтримку проживання, доступ до ринку праці, освіти та медичної допомоги. Такий механізм зменшує навантаження на системи притулку країн, бо заяви не потрібно розглядати в індивідуальному порядку.

Водночас програми підтримки людей, які користуються тимчасовим захистом, відрізняються і визначаються владою країн.