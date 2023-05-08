Українські бійці знищили три російські дрони в Херсонській області

Українські захисники "приземлили" два ударні БПЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу ZALA.

Зазначається, що "Ланцети" збили воїни мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники збили три російські безпілотники на сході.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2,6 тисяч дронів оперативно-тактичного рівня.

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