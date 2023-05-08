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Українські бійці знищили три російські дрони в Херсонській області

Ілюстративне фото: українські бійці знищили три російські дрони в Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили та засоби ППО знищили три російських безпілотники в Херсонській області у понеділок, 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

Українські захисники "приземлили" два ударні БПЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу ZALA.

Зазначається, що "Ланцети" збили воїни мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники збили три російські безпілотники на сході.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2,6 тисяч дронів оперативно-тактичного рівня.

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Херсонська областьдрониВійна Росії проти України