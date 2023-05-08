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Украинские бойцы уничтожили три российских дрона в Херсонской области

Иллюстративное фото: украинские бойцы уничтожили три российских дрона в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы и средства ПВО уничтожили три российских беспилотника в Херсонской области в понедельник, 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

Украинские защитники "приземлили" два ударных БПЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа ZALA.

"Ланцеты" сбили воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.

Напомним, сегодня пограничники сбили три российских беспилотника на востоке.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2,6 тысяч дронов оперативно-тактического уровня.

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