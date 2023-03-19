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Українські бійці знищили російський ЗРК "Стріла" і танк на півдні

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Неділя 19 березня 2023 11:39
Українські бійці знищили російський ЗРК "Стріла" і танк на півдні Ілюстративне фото: українські бійці знищили російський ЗРК "Стріла" і танк на півдні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також танк Т-62 на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Зазначається, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу по ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування росіян.

За результатами також роботи підтверджено знищення ЗРК "Стріла-10", пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62. Також воїни зменшили артилерійську потужність окупантів на дві артилерійські установки.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці на сході знищили оборонну позицію окупантів за допомогою ракети французького ПТРК Milan-2.

До того ж, наші прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян у Бахмуті.

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